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Обмен на Донбассе: из плена освобожден харьковчанин Алексей Кириченко

Обмен на Донбассе: из плена освобожден харьковчанин Алексей КириченкоИнформацию об освобождении Алексея Кириченко «МедиаПорту» подтвердила его супруга Лилия, которая вместе с матерью Алексея ожидает прибытия освобождённых украинцев в харьковском аэропорту. 

По информации Лилии, Алексей Кириченко уже на подконтрольной Украине территории, но процедура оформления документов ещё продолжается. 

Кроме родственников и журналистов, освобождённых украинцев в харьковском аэропорту ожидают бойцы 92-й бригады. 

По информации «МедиаПорта», в числе освобождённых есть ещё один житель Харьковской области — Андрей Бессараб из Чугуева.  

В 17.22 президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что все 74 украинца освобождены.

«Все 74 украинских заложника уже дома, на контролируемой нашей армией территории», — написал Порошенко в Facebook. 

После остановки в Харькове освобождённых украинских граждан встретят в Киеве.  

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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