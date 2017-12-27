Обмен на Донбассе: из плена освобожден харьковчанин Алексей Кириченко

Информацию об освобождении Алексея Кириченко «МедиаПорту» подтвердила его супруга Лилия, которая вместе с матерью Алексея ожидает прибытия освобождённых украинцев в харьковском аэропорту.

По информации Лилии, Алексей Кириченко уже на подконтрольной Украине территории, но процедура оформления документов ещё продолжается.

Кроме родственников и журналистов, освобождённых украинцев в харьковском аэропорту ожидают бойцы 92-й бригады.

По информации «МедиаПорта», в числе освобождённых есть ещё один житель Харьковской области — Андрей Бессараб из Чугуева.

В 17.22 президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что все 74 украинца освобождены.

«Все 74 украинских заложника уже дома, на контролируемой нашей армией территории», — написал Порошенко в Facebook.

После остановки в Харькове освобождённых украинских граждан встретят в Киеве.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины