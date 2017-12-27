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Нацбанк разрешил "Укрпочте" предоставлять финансовые услуги

Нацбанк разрешил Укрпочте предоставлять финансовые услуги

НБУ разрешил национальным операторам почтовой связи участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах и смягчил условия выдачи лицензий на осуществление валютных операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Предоставление финансовых услуг будет осуществляться в национальной валюте без открытия счетов. При этом лицензии будут выдавать на основании соответствующих правил.

Решение, по мнению регулятора, облегчит доступ населения к переводу средств без открытия счетов в сельской местности и отдаленных районах Украины. НБУ считает, что это будет стимулировать развитие безналичных операций.

Чтобы иметь право осуществлять валютные операции, небанковские финансовые учреждения должны будут соответствовать требованиям об отсутствии циклической структуры собственности и наличии согласования компетентного органа о приобретении или увеличении существенного участия в НФУ.

Регулятор теперь сможет приостановить или продлить сроки рассмотрения документов на получение генеральной лицензии небанковского финансового учреждения.

А в случае совершения НФУ определенного количества существенных нарушений или в случае недопущения уполномоченных работников НБУ к проведению проверки структурного подразделения НФУ, регулятор вообще сможет отозвать у учреждения генеральную лицензию.

Для четкого соблюдения этих условий постановлением вводится понятие существенного нарушения порядка проведения валютно-обменных операций и требований по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений.

Нацбанк также предусмотрел выдачу генеральной лицензии путем внесения учетной записи в электронный реестр и предоставил возможность небанковским финансовым учреждениям формировать выписку из этого реестра с помощью сайта НБУ.

Для небанковских финансовых учреждений, которые уже имеют генеральные лицензии на осуществление валютных операций, устанавливается переходный период для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

Агентство Телевидения Новости

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