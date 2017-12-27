Новогодний стол 2018. Чего ждать от цен и каким продуктам отдать предпочтение?

До начала нового года осталось несколько дней, а это значит, что самое время позаботиться о том, что именно будет на праздничном столе, говорит Виктор. Мужчина уже около недели понемногу покупает все, что ,по его мнению, необходимо для вкусного празднования.

Виктор, покупатель

На Новогодний стол… так не прикидівали, но где-то поряка двух-трех тисяч грн. – Что по Вашему мнению обязательно должно присутствовать на Новогоднем столе? – Ну не знаю, конкретно в этом году или всегда… но я думаю, что побольше мясного и побольше овощей, салатов в различном виде. Это основные блюда к Новгоднему столу традиционно.

А вот Марина не имеет особых капризов относительно праздничных блюд. Женщина уверена, что на столе должно быть всего понемногу, главное, чтобы хватило средств, переживает она.

Марина, покупатель

На Новый Год я планирую покупать что-то холодное традиционно. Баночку икры, палочку хорошей колбаски, сырок, хорошую селедочку, хорошую рыбку. Мы - украинцы можем себе это позволить. Мы мудрые, мы умные, мы находчивые, мы экономные. Поэтому, всех с Новым годом, чтоб у всех столы ломились.

Потратить на новогодние вкусности опрошенные харьковчане планируют от 500 до 4000 гривен. Но независимо от выделенной суммы все они жалуются на подорожание. Например, мясо и рыба уже подскочили в цене, это подтверждают и продавцы. Мякоть свинины стоит более 120 грн. А вот сало наоборот стало более доступным, так как спрос на него снизился. Сейчас купить кило этого продукта можно даже за 50 грн. Масло обойдется покупателям от 90 до 160 грн. А сыры от 80 до 150 грн. Фрукты в цене не изменились. Исключением являются только мандарины.

Виктор, продавец фруктов

На сегодняшний день мандаринки подорожали. Не знаю с чем это связано, наверне с курсом долара, а может быть с празниками. Мандаринки 35, 30, 40 грн. Ананасы 100 маленький2, большой - 170.

Ирина, продавец конфет

К Новому году… ну, как обачно, с первого числа подорожает на 2-3% и все. Ну в основном, пользуются Харьковские конфеты… харьковской фабрики 00.17// 00.26 Ну в основном, сейчас шоколадные покупают не очень много - по 200-300 гр, цена довільно приличная…потому.

Стоимость одного из главных новогодних салатов - традиционного «оливье», за год увеличилась почти на четверть, говорят продавцы. Так порция весом 250 гр. обойдется любителям салата от 12 до 25 гривен, все зависит от качества выбранных продуктов. А если верить в приметы то очень важно перед закупкой продуктов вспомнить о том, что символом 2018 является желтая земляная собака. В связи с этим, при составлении новогоднего меню следует учитывать два фактора - собака любит мясо, но не любит рыбы. А сами блюда должны быть простыми без показного расточительства.

Агентство Телевидения Новости