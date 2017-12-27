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В Украине создали Нацслужбу здоровья

В Украине создали Нацслужбу здоровья

Кабинет министров создал Национальную службу здоровья.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

Согласно проекту постановления, новосозданная структура будет реализовывать государственную политику в сфере финансовых гарантий медицинского обслуживания по программе медицинских гарантий, будет проводить анализ, мониторинг и прогнозирование потребностей населения в медицинских услугах и лекарственных средствах, а также будет выступать заказчиком медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий.

Также Национальная служба здоровья будет разрабатывать проект программы медицинских гарантий и вносить предложение относительно тарифов и корректирующих коэффициентов.

Служба будет составлять, менять и расторгать договора о медицинском обслуживании населения и договора о реимбурсации в порядке, установленном Кабмином,  и обеспечивать функционирование электронной системы здравоохранения.

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что президент Петр Порошенко одобрит законопроект о медицинской реформе до 2018 года.

Агентство Телевидения Новости

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