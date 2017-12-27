В Японии одинокие мужчины митинговали против влюбленных пар

Накануне Рождества в Токио толпа одиноких мужчин вышла на митинг против влюбленных пар. Мужчины утверждали, что пары, которые проявляют на публике свои чувства, мешают одиноким наслаждаться Рождеством, сообщает Sora News 24.

Как отмечает издание, члены «Революционного альянса непопулярных мужчин» вышли на улицы с плакатами «Уничтожить Рождество», «Покайтесь, пары!», «Что плохого в том, чтобы быть непопулярным?».

Митинг продолжался около получаса.

Отмечается, что такой митинг проходит не впервые. «Непопулярные» мужчины ежегодно выходят протестовать накануне Рождества и в День всех влюбленных.

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