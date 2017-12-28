"Eticket" в Харькове. Где можно поучить льготный проездной билет?

Льготные единые электронные билеты уже скоро начнут оформлять для школьников, студентов и граждан, имеющих на это право. Всего в Харькове таких лиц насчитывается 600 тыс., В том числе, 404 тыс. пенсионеров, которые будут пользоваться услугами транспорта бесплатно. Школьники в наземном транспорте по-прежнему будут платить 15 грн. за постоянный месячный проездной билет на один вид электротранспорта, или 20 грн. на два вида электротранспорта. Также они будут иметь право на 50 поездок в месяц в метрополитене со скидкой 50%, рассказал Евгений Водовозов, заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры. Для студентов льготы также сохранятся. Те из них, у кого сейчас есть льготный студенческой проездной для метрополитена, пока будут пользоваться им. Но в ближайшее время, им предложат замену на "Е-тикет". Где будут те же 60 поездок со скидкой 50%. А дополнительно получат 30 поездок на наземном электротранспорте со скидкой 50%.

Дмитрий Ермоленко, студент

Я к этой инициативе отношусь нормально. Потому что это прогресс. И не необходимо лишние затраты людям на кондукторов ... взял, купил карточку-это очень удобно. И бывает такое, что в теб только большие деньги, а ты взял, у тебя карточка, как с метро, допустим. Тоесть, я положительно отношусь.

Евгения, студентка

Знаете ли что-то про е- тикет, собираетесь ли покупать?-Скажем так, знаем, но смутно. Покупать пока не собираемся… не очень удобно, не очень часто езжу.

Школьники и студенты получат «Е-тикеты» централизованно через школы и ВУЗы, где они учатся. Все остальные льготники будут получать свои карты в отделениях «Мегабанка» или центрах предоставления административных услуг. Управление социальной защиты этими вопросами заниматься не будет.

Евгений Водовозов, зам. городского головы по вопросам инфраструктуре

Придут со второго января. Не завтра, не послезавтра – со второго января. Оплачивая за квартиру. Это не надо никуда спешить, никуда бежать. В удобное для них отделение «Мегабанк»

Там надо будет заполнить анкету. К ней приложить копию паспорта с пропиской, копию всех удостоверений, дающих право на льготу и копию идентификацийного кода. Коммунальное предприятие «Харьков пасс» выпустит индивидуальные карточки через две-три недели после проверки данных специалистами. Получить их можно будет в том же отделении "Мегабагка», куда сдавались документы. С момента подачи документов до получения карточки следует использовать старые льготные документы

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