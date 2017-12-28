Переработка мусора по европейским нормам. Готовы ли харьковчане сортировать отходы?

По новым европейским нормам: стекло, металл, бумага, пластик и органика - все отдельно. С 1 января 2018 Украина взяла на себя обязательства сортировать весь мусор по видам материалов, а пригодные для повторного использования отходы должны отправляться на соответствующие предприятия, безопасные отвозить на полигоны, а с опасными проводить необходимые для обезвреживания операции. Об этом говорится в статье 32 Закона Украины «Об отходах», в которую был добавлен соответствующий пункт еще в 2012 году. При этом постановления со структурой и последовательностью операций с мусором до сих пор не созданы.

Всеволод Савенко, управляющий экологической группы компаний сбора, переработки и утилизации мусора

В обще мировой практике имеется, как минимум пять различных типов сбора, и они варьируются от немецкой схемы пять контейнеров и различные типы отходов, что мало воплотим в наших реалиях украинских. До канадско-американских технологий, которые подразумевают два контейнера, насколько мне известно, в городе Харькове будет реализована именно такая программа.

Всеволод рассказывает, что комплексного обращения с отходами в Украине до сих пор нет. Первый завод, который будет этим заниматься, сейчас только строят в городе Дергачи. Тогда как по подсчетам специалистов уже сейчас седьмая часть Украины завалена мусором, из которого примерно 40% - это полезные и ценные вторичные ресурсы. Их можно использовать повторно.

Татьяна Тихомирова, доцент кафедры химической техники и промышленной экологии

Приняты поправки к закону про отходы призван именно уменьшить количество мусора на полигонах. Мы с вами выбрасываем в нашем мусоре 20% - это пищевые отходы и 20% - это пластик. Это те вещества, которые можно и нужно перерабатывать легко. Человек каждый в Украине и в Харькове в том числе, в день производит где-то килограмм мусора, то-есть за год 300 кг, а семья – это тонна мусора.

Сейчас в Харькове полностью перерабатывается только пэт бутылка, есть линия по переработке и изготовлению вторичного полиэтилена. Также имеется установка по переработке тетропака, в котором есть алюминий, который является достаточно ценным металлом, но она не обеспечена соответствующей сырьем, так как не налажен раздельный сбор мусора, рассказывает Татьяна. Харьковчане же уверяют, что будут соблюдать закон, если для этого будут созданы соответствующие условия. Некоторые даже признаются, что готовы держать в доме даже пять ведер для сбора отходов, если это пойдет на улучшение экологической ситуации в городе.

Людмила

Конечно, готовы, если будет всё в порядке, всё подведено. Рассортированы все корзинки отдельно.

Александр

У меня есть брат и сестра, думаю, работёнка им найдётся. Будем серьёзно ответственно к этому относиться. 00,33 +00,38 "А в данный момент вы отсортировываете пэт бутылку?" Обязательно, да, от спускаюсь с подъезда, обязательно, пэт бутылки, праздник не праздник, стою, сортирую дома.

Татьяна

Ещё пока не задумывалась, отвечу честно. Но то, что буду сортировать мусор - это точно.

Также, добавляют эксперты, важно провести исследование, если например есть места, где сбор бумаги или тетропака незначительный, то можно рационально расставить контейнеры, например, не у каждого подъезда, а в конце дома. Но харьковчане настаивают, хорошо чтобы они вообще появились. Хотя бы по одному во двор.

Агентство Телевидения Новости