Мир кукол и мишек Тедди. Харьковские мастера показали уникальные экспонаты

Из фарфора, глины, керамики, папье-маше, а также игрушки из натуральных материалов, таких как шерсть или хлопок. Во времена высоких технологий кукла или игрушка, сшитая в единственном экземпляре, воспринимаются как улыбка из прошлого, как возвращение в детство, говорят посетители. Рубен Орлов, мастерит куклы в технике ватное папье-маше уже шесть лет. Некоторые его изделия, признается Рубен, сыграли волшебную роль в жизни их новых владельцев.

Рубен Орлов, мастер кукол

Мне очень нравились уточки, парочка, и вот я попросил моих знакомых, эту парочку поставить в сектор юго-западный - сектор семьи и брака. И через какое-то время у знакомого появилась девушка и они стали семьёй.

Для Виктории, ее работа над текстильной куклой "Чумной доктор", имела особое значение. Кукла стала своеобразным манекеном для девушки, ведь она хотела увидеть, как этот образ будет выглядеть в целом на человеке. Чтобы потом создать такой же для себя. На создание "Чумного" ушло около 5-ти месяцев.

Виктория Котенко, автор текстильной куклы

Маска - это мебельный кожзам, атлас там, есть настоящая кожа-сумка. Стекло - стеклянные баночки, дерево - деревянный крест, ну и обычные наполнения - это местами вата, местами синтепух.

Также на выставке представлении мишки Тедди, и различные текстильные куклы.

Яна Яковлева, мастер кукол

Работаю в стиле скульптурный текстиль, работаю с материалом капрон. Занимаюсь я уже куклами пять лет, у меня уже много работ.

А это более двухсот кукол, на изготовление каждой, из которой пошло от трех недель. Всего на выставке заявлены 29 мастеров, которые работают в самых разнообразных стилях. А самих экспонатов, признаются организаторы, больше сотни.

Наталья Веселовская, организатор выставки

В этот раз у нас очень много новых участников, как уже созревших мастеров, самостоятельных мастеров, так и дебютантов. как никогда более десяти человек, людей которые в принципе не участвовали в наших проектах ,некоторые из них ещё не участвовали в кукольных выставках.

Выставка авторской куклы и мишек Тедди будет принимать посетителей до восьмого января.

Агентство Телевидения Новости