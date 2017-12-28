Сколько стоит сказка в Харькове

Новый год для 4 летнего Ростислава - любимый праздник, после дня рождения. А чтобы этот праздник был ещё ярче и запомнился мальчику, мама и папа заботятся заранее. Комнату украсит двухметровая красавица елка вся в гирляндах, много вкусностей и обязательно сказочные сюрпризы.

Виктория Непочатова, мама Ростислава

Традиции в семье радикально поменялись с появлением ребенка, поэтому Новый год обязательно встречаем дома, выезжаем в Парк Горького под елку или на площадь. И вот в прошлом году уже первый раз приглашали Деда Мороза, 1 января с утра, с подарками, с конкурсами. Полчаса развлекал маму, папу и ребенка. В этом году точно также планируем 1го числа.

За такую встречу со сказкой продолжительностью полчаса родителям придется выложить около тысячи гривен. Отдельная статья расходов - новогодний подарок. Со своего красного мешка дедушка достанет коллекцию игрушечных машинок, о которой так мечтал Ростислав.

Что ты хочешь, чтоб Дед Мороз тебе принес? - Хот вилс всю дорогу большую, хот вилс. Ну хот вилс... такие машинки 04,03 ))

Вышиванка, шаровары, длинная белая борода, шуба, шапка, варежки мешок для подарков и посох - 15 минут и перевоплощения в любимца детей завершнено.

Наиболее ожидаемым гостем в ивентах, традиционно, называют именно Деда Мороза. Санта-Клауса и Святого Николая заказывают в гости гораздо реже.

Леонид Косинов, аниматор и ведущий праздничных мероприятий

Однозначно Дед Мороз рулит! Санта Клауса за все годы я единожды изображал лишь в 12 году, после этого не одного заказа на Санта Клауса не поступало... Спрос есть. Специально 29-31 не принимаю никакие корпоративы, потому что многие семьи считают меня своим талисманом и хотят, чтобы я пришел и поздравил их ребенка с новым годом.

Взрослые компании любят более креативный и непредсказуемый сценарий, говорит Леонид, поэтому придется креативить. Из-за плотного графика реплики учатся на ходу, а иногда надо вообще импровизировать. По ценам на услуги аниматоров, то они остались на уровне прошлого года - уверяют в агентствах.

Яна Гедере, организатор праздничных мероприятий

Это, конечно, напрямую связанно с покупательской способностью людей на данный момент, цена практически такая как в прошлом году и даже несколько меньше чем 3-4 года назад. За приход дедушки мороза от 600-800 гривен. 31 числа после 5 вечера цена начинает естественно стремительно расти и каждый час она прибавляет вплоть до полторы тысячи за 15 минут поздравления.

С двадцатых чисел декабря ежедневно идут и новогодние корпоративы, на которых можно неплохо заработать. Наибольший спрос на поющих ведущих.

Марк Литвин, ведущий корпоративов

Если говорить о расценках от 2 тысяч это любители, и люди творческого направления, ну профессионалы начинаются от 6 тысяч за вечер. Это проведение корпоратива, сценарий, какие-то интересные моменты. Если сюда добавить вокал то возможно это плюс 500 плюс тысяча гривен. По разному бывает, опять же кому-то хочется большое шоу, кому то достаточно простого маленького развлечения. Сложно сказать конкретную сцену. По Харькову от 5 до 20 - это услуга ведущего.

Обычно, накануне праздников прибавляют в цене и услуги диджея, аренда костюмов на прокат и праздничного декора.

Агентство Телевидения Новости