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На Харьковщине пропали две несовершеннолетние девушки

На Харьковщине пропали две несовершеннолетние девушки

Великобурлукским отделением полиции разыскивается Маргарита Береговая 2003 года рождения, жительница поселка Ольховатка, которая 28 декабря около 9:00 ушла из дома в местную школу и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые, лицо овальное. Особых примет не имеет.

Была одета в бордовую куртку, красную шапку, черные зимние сапоги.

Также разыскивается Анастасия Савченко 2002 года рождения, жительница Ольховатка, которая 28 декабря около 9:00 ушла из дома в местную школу и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные, темно-русые, лицо овальное. Особых примет не имеет.

Была одета в зеленую куртку, коричневую шапку, черные зимние сапоги.

Агентство Телевидения Новости

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