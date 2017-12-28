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Судья засчитал гол-фантом, посмотрев видеоповтор

Судья засчитал гол-фантом, посмотрев видеоповтор

Любопытная ситуация произошла в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Баффало" и "Нью-Йорк Айлендерс".

До завершения третьего периода оставалось чуть более минуты. Хоккеисты "Баффало" выигрывали 2:1.

Игрок "Айлендерс" Джош Бэшли нанес бросок. Вратарь "Баффало" Робин Ленер вроде бы "потащил" эту шайбу.

Но арбитр прибег к видеоповтору  и "высмотрел", что ловушка Ленера с шайбой в определенный момент вроде бы находилась в воротах.

В результате чего был засчитан гол-фантом, счет стал ничейным - 2:2, и игра перешла в овертайм.

В овертайме победную шайбу закинул "Нью-Йорк Айлендерс" и в результате победил - 3:2.

 


Агентство Телевидения Новости

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