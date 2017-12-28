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Украинка Свитолина и еще три россиянки стали лицами нового турнира в Москве

Украинка Свитолина и еще три россиянки стали лицами нового турнира в Москве

Украинская теннисистка Элина Свитолина, представляющая Харьков, рекламирует турнир в столице России, который пройдет в Москве с 23 по 29 июля 2018 года.

На плакате нового турнира WTA в Москве, опубликованном директором соревнований Александром Островским в социальной сети Twitter, изображены украинка Элина Свитолина, а также россиянки Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова.

Призовой фонд турнира Moscow River Cup составит 750 тысяч долларов. Московский турнир заменил в календаре WTA соревнования в Бостаде (Швеция).

Агентство Телевидения Новости

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