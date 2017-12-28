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Арбитр не засчитал чистый гол

Арбитр не засчитал чистый гол

В матче чемпионата Шотландии по футболу мяч пересек линию ворот, но этого почему-то не увидел ни арбитр в поле, ни судья на линии.

Встречалсь две команды из Эдинбурга - "Хиберниан" и "Хартс".

На 9-й минуте футболист «Хиберниана» Оливер Шо пробил по воротам "Хартса". Мяч, угодив в перекладину, отлетел в ворота.

Шо стал радоваться забитому гол, вот только у судейской бригады было иное мнение.

В результате у "Хиберниана" забрали чистый гол. Матч же в итоге завершился вничью - 0:0.


Агентство Телевидения Новости

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