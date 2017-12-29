Главе Николаевской ОГА предложили взятку в 2,5 миллиона гривен — прокуратура

Об инциденте прокурор Николаевской области Тарас Дунас и глава обладминистрации Алексей Савченко рассказали сегодня на брифинге, сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

По данным прокуратуры, директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» предлагал за продолжение трудового договора 2,5 миллиона гривен. Его задержали в кабинете главы ОГА во время передачи первой части, 700 тысяч гривен.

«Вчера директор коммунального предприятия набрался дерзости и, придя в кабинет главы администрации, предложил ему взятку, от которой глава администрации отказался. Предложение прозвучало в размере 2,5 миллиона гривен. Фактически было передано 700 тысяч. Указанный факт задокументирован как дача взятки. Такие действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины», — уточнил Тарас Дунас.

Деньги изъяты. Директор аэропорта — в изоляторе временного содержания, ему должны избрать меру пресечения. Если вину докажут, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

«Этот случай для меня неприятен. Этот случай для меня — личное оскорбление. Этот случай настолько дерзкий, настолько подлый, что я не могу даже комментировать», — заявил Алексей Савченко.

По данным следствия, деньги директор аэропорта мог получить от руководителя одной из частных фирм «за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 миллиона гривен», утверждает генпрокурор Юрий Луценко.

«Он стал 9424-м коррупционером, задержанным правоохранительными органами за 2017 год», — заявил Луценко.

По данным ОГА, в ближайшее время Николаевский международный аэропорт ожидает аудиторская проверка.

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