Глава СБУ: Россия при помощи завербованных топ-чиновников влияет на политические процессы в Украине

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал о стараниях страны-агрессора завербовать украинских топовых чиновников.

"Россия использует любые механизмы, чтобы вмешиваться в наши дела, и, конечно же, для нее является приоритетом вербовка топовых чиновников, правоохранителей, судей, депутатов…", - сказал глава СБУ.

Среди задач стоит не только получение информации, - при помощи лояльных политиков, сотрудничающих с РФ, в Украине формируется необходимое общественное мнение, оказывается влияние на политические процессы.

Кроме того, в РФ заинтересованы в сотрудничестве с украинскими "заробитчанами".

По словам Грицака, в 90% случаев приезжих на работу в РФ украинцев пробуют завербовать.

Возвращаясь к предательству в высших эшелонах власти, Грицак выразил убеждение, что в будущем еще возможны задержания среди чиновников, завербованных Россией.

20 декабря СБУ задержала чиновника секретариата Кабмина, который был "шпионом российских спецслужб". Позже стало известно, что им оказался переводчик премьер-министра Гройсмана Станислав Ежов.

Агентство Телевидения Новости