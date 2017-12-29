14 освобожденных заложников проходят по уголовным делам о дезертирстве

14 из 73-х освобожденных в среду в заложников проходят по уголовным производствам о самовольном оставлении частей, сообщил советник президента Юрий Бирюков.

"Все службы, ведомства, группы и так далее - все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей", - написал он в фейсбуке.

Бирюков сообщил, что этим людям до решения суда не положена выплата одноразовой материальной помощи.

При этом он подчеркнул, что не вытащить их из плена Украина не могла. "Если наш сидит в плену, вне зависимости от обстоятельств, государство будет добиваться освобождения. Это, кстати, общемировая практика, касающаяся заботы государства про любого своего гражданина", - написал Бирюков.

Напомним, 27 декабря прошел обмен заложниками между Украиной и поддерживаемых Россией боевиков "ДНР" и "ЛНР". Изначально планировалось, что Украина отдаст 306 человек в обмен на 74-х, но по факту обмен состоялся 233 на 73, так как многие сепаратисты не захотели в ОРДЛО.

Агентство Телевидения Новости