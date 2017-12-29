Федерация футбола Украины пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов "ДНР"
В Доме футбола в Киеве состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины.
КДК ФФУ рассмотрел дело о заявлении Службы безопасности Украины относительно футболистов, принимавших участие в футбольных матчах в составе т.н. «ДНР», и решил запретить пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом:
- Кравченко Владимиру Сергеевичу, 10.01.1986 г.р .;
- Никулину Денису Сергеевичу, 17.10.1994 г.р .;
- Синькову Максиму Юрьевичу, 09.12.1997 г.р .;
- Селезневу Анатолию Викторовичу, 08.04.1995 г.р .;
- Крохмалю Сергею Игоревичу, 29.08.1990 г.р .;
- Кушниру Андрею Юрьевичу, 22.02.1994 г.р .;
- Рябому Андрею Александровичу, 26.03.1988 г.р .;
- Мишину Владиславу Вадимовичу, 22.05.1994 г.р .;
- Зинченко Руслану Владимировичу, 26.08.1996 г.р .;
- Махно Ярославу Николаевичу, 15.05.1993 г.р .;
- Саетову Роману Сергеевичу, 18.08.1981 г.р .;
- Свиридову Платону Николаевичу, 20.11.1986 г.р .;
- Поточному Денису Григорьевич, 08.05.1985 г.р .;
- Иванову Ивану Александровичу, 12.02.1988 г.р .;
- Дмитришину Игорю Олегович, 24.10.1995 г.р .;
- Станенко Виктору Вадимович, 31.10.1991 г.р .;
- Шмакову Никите Руслановичу, 20.04.1996 г.р .;
- Золотарю Константину Павловичу, 24.03.1994 г.р.