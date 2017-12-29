Вербовали женщин для занятий проституцией. Правоохранители задержали двух иностранцев, подозреваемых в сутенерстве

Вербовали девушек для интимных встреч с иностранцами в харьковских отелях, во время их путешествий в Украину. Правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в организации бизнеса по предоставлению сексуальных услуг.

Сергей Салтовец, нач. УБПСТЛ ГУНП в Харьковской обл.:

У сутенерстві вікриті 29-річний громадянин Азербайджану та 33-річний громадянин Туреччини. До працівників управління боротьби зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми надійшла оперативна інформація про те, що з березня поточного року у Харкові двоє осіб налагодили кримінальний бізнес у сфері надання сексуальних послуг. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за статею "Сутенерство або втягнення особи до заняття проституцією".

В полиции рассказывают, в течение года иностранцы втянули в свой бизнес 25 женщин, которые занимались проституцией. Во время выбора будущих работниц отдавали предпочтение тем, кто находился в сложном финансовом положении.

Сергей Салтовец, нач. УБПСТЛ ГУНП в Харьковской обл.:

Відповідно до ухвали суду за адресами розташування готелів та місця мешкання фігурантів були проведені обшуки, під час яких вилучені речові докази. Зловмисники затримані. На теперішній час знаходяться у слідчому ізоляторі. Слідство триває.

Согласно санкции статьи «Сутенерство или втягивание лица в занятия проституцией» задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости