Кто такая Земляная собака и как ее встречать

Рыжая Тигра является настоящим символом Нового 2018 года, говорит Владимир Голубничий. Мужчина работает в службе спасения животных, и с этой собакой у него возникла настоящая дружба. Тигра попала в офис службы спасения животных почти два года назад. Ее сбила машина, перебив животному позвоночник. Врачи тогда сказали, что шансов на выздоровление у нее нет.

Володимир Голубничий, волонтер

Прогноз неутешительный – доктора говорят усыпить. Мы решили идти по другому пути, решили попробовать ее вычухать. В итоге, полгода она лежала у нас парализованная, не вставала. Кормили, поили, пеленки меняли. В итоге, на мое День рождения, год назад 18 июля, она решила сделать подарок и первый раз встала.

Тигра вновь научилась ходить, сначала понемногу, а потом вообще стала бегать, добавляет Владимир. После выздоровления собака начала контролировать территорию, на которой проживает и завела себе друзей. А вот эту красавицу зовут Белочка, ее забрали из приюта для животных пять лет назад. Теперь она любимица своей владелицы Ольги. Женщина говорит, что взяла собаку, когда узнала, что никто уже долгое время, не забирает ее к себе

Ольга Пазущан

Она тогда была еще щенком. Подобрали ее на улице девочки из приюта, спасли. В общем, я натолкнулась на информацию про нее в интернете. Там описывали, что собачка очень проблемная, что она боится людей, боится других собак. Ну я так поняла, что ее никто, наверно, не возьмет.

Первые недели после переезда Белки были тяжелыми, говорит Ольга. Животное пряталось и ело только ночью, когда никто не видел. Но сейчас все в порядке, собака защищает территорию и уже почти не боится. Разве что-то очень большого и шумного, и пусть это не самая храбрая собака, но любимая, добавляет Ольга. Встречая год желтой земляной собаки надо помнить о том, что это животное домашнее и очень предана семье, поэтому праздники обязательно нужно встречать в кругу родных людей или лучших друзей. Желательно, чтобы обстановка была простой и домашней, без пафоса. Украшения в доме также должны быть неприхотливыми, простыми и легкими. Хорошо будет, если их сделают дети. Собака является символом земли, а в будущем году этот знак совпадает со своей стихией, бывает не очень часто. Последний раз собака была желто-земляной в 1958 году.





Агентство Телевидения Новости