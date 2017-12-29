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Хоккеисты в массовой драке уронили судью

Хоккеисты в массовой драке уронили судью

Очень жарко было на льду в матче Главной юниорской хоккейной Лига Квебека (QMJHL).

Между собой встрачались команды из канадских городов Галифакс и Шарлоттаун.

На 4-й минуте второго периода страсти разгорелись настолько, что началась массовая драка, в которой досталось, в том числе, и судье, бросившемуся разнимать драчунов.

По следам случившегося были удалены по три игрока каждой команды. Двое из них - до конца матча.


Агентство Телевидения Новости

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