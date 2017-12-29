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Хоккеисты в массовой драке уронили судью
Очень жарко было на льду в матче Главной юниорской хоккейной Лига Квебека (QMJHL).
Между собой встрачались команды из канадских городов Галифакс и Шарлоттаун.
На 4-й минуте второго периода страсти разгорелись настолько, что началась массовая драка, в которой досталось, в том числе, и судье, бросившемуся разнимать драчунов.
По следам случившегося были удалены по три игрока каждой команды. Двое из них - до конца матча.
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