Хоккеисты в массовой драке уронили судью

Очень жарко было на льду в матче Главной юниорской хоккейной Лига Квебека (QMJHL).

Между собой встрачались команды из канадских городов Галифакс и Шарлоттаун.

На 4-й минуте второго периода страсти разгорелись настолько, что началась массовая драка, в которой досталось, в том числе, и судье, бросившемуся разнимать драчунов.

По следам случившегося были удалены по три игрока каждой команды. Двое из них - до конца матча.





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