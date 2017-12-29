Суд по делу о нападении на патрульного Марковича снова перенесли

После нападения на патрульного силу Марковича прошел год. Тогда двое парней у подъезда, где живет Василий, жестоко его избили. Пострадавший впал в кому на несколько месяцев. Ему понадобилось долгое время на лечение, а реабилитация продолжается и сейчас. Сегодня Василий Маркович приехал в Фрунзенский районный суд. Приехал, чтобы посмотреть в глаза подозреваемым по его делу. Парень говорит, самого нападения вообще не помнит.

За что?... Захотіли і побили…. Ви не пам ятаєте взагалі що було?- Вообще не помню.

Виктория Маркович, мать В. Марковича

С декабря мы прошли очень сложный путь. З реанімації до теперішнього стану. Зараз у нього стан набагато кращій ніж був. Але ще роботи багато…Ще багато нам доведеться їздити, реабілітацій ще багато.

21 декабря Василий отпраздновал День рождения, говорит его коллега Ляна Щербина. И добавляет, что патрульные подготовили видео с поздравлением. Просматривая его, Василий многих вспомнил. Также среди подарков был первый шеврон будущей полицейской академии, что должен вскоре открыться. Но самым неожиданным подарком стал символ нового года-собака. Теперь у Василия есть лабрадор. Но главный подарок своим коллегам сделал сам Василий, когда решил прийти в зал суда.

Ляна Щербина, инспектор патрульной полиции

Он постоянно говорит о полиции: «Я хочу вернуться, я хочу вернуться». Патрульные, наверное, только вчера ночью узнали. Потому что только вчера было прийнято твердое решение, что все-таки Вася будет, все зависит от состояния здоровья. Поэтому многие обрадовались. Многие ждут и прямой эфир, корда Вася на них посмотрит. Он обещал их опознать.

Сегодня должно было состояться подготовительное судебное заседание после окончания досудебного следствия. Где должны были разобраться является соответствующим обвинительный акт, затем должен был быть заявлен гражданский иск и рассмотрен вопрос о продлении срока меры пресечения, которая у подозреваемых заканчивается 8 января. На счету банды, о которой идет речь, кроме нападения на патрульного еще около 20-ти тяжких преступлений, среди которых изнасилование и ограблении студентки в ноябре прошлого года, 13 разбойных нападений и 6 ограблений. А еще нападение на продавца мороженого

Олег Головков, адвокат В.Марковича

На сегодняшний день мы считаем, что меру пресечения продлять необходимо. Потому что лица, которые, на сегодняшний день, являются обвиняемыми…. У них нет стойких социальных связей. Они молоды и не имеют привязок ни материальных, ни социальных. Поэтому у нас есть угроза, что мы этих людей, на следующем заседании, можем не увидеть, если изберем иную меру пресечения, кроме содержания под. стражей.

Однако сегодня заседание суда снова не произошло. Подсудимые в зал суда так и не доехали. Новая дата - 3 января.

Агентство Телевидения Новости