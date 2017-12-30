Шестилетняя Уля из Харькова сможет полететь в Лапландию

Из необходимой суммы на билет в Лапландию за два с половиной месяца Ульяна собрала около четверти.

Среди покупателей были и бизнесмены, а 29 декабря детский «стартап» поддержала крупная авиакомпания. Cырники Ульяны заказал гендиректор Turkish Airlines в Харькове Альпер Кашикчи. Когда заказ был выполнен, и Ульяна вместе с мамой принесла сырники в аэропорт, оказалось, что авиакомпания решила подарить Ульяне сертификат на билеты в любую точку мира и обратно.

Мама Ульяны Юлия говорит, что дочь хочет лететь именно в Лапландию.

«Когда полетим, ещё не решили, так как бронь жилья в праздники — это сложная задача (всё занято или очень дорого). Будем считать и думать. Мы не знали о таком сюрпризе. Реальное чудо», — написала Юлия Пименова в Facebook.

Идея поехать в Лапландию у Ульяны появилась в прошлом году. Она захотела проверить, настоящий ли Санта-Клаус, и стала собирать деньги в копилку. В октябре мама Ульяны создала страницу «Сырник для Санты» в соцсети. Историю Ульяны рассказали журналисты центральных каналов.

Деревня Санта-Клауса (Йоулупукки) расположена в провинции Лапландия на севере Финляндии.

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