Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:48
Просмотров: 171

Шестилетняя Уля из Харькова сможет полететь в Лапландию

Шестилетняя Уля из Харькова сможет полететь в ЛапландиюИз необходимой суммы на билет в Лапландию за два с половиной месяца Ульяна собрала около четверти.

Среди покупателей были и бизнесмены, а 29 декабря детский «стартап» поддержала крупная авиакомпания. Cырники Ульяны заказал гендиректор Turkish Airlines в Харькове Альпер Кашикчи. Когда заказ был выполнен, и Ульяна вместе с мамой принесла сырники в аэропорт, оказалось, что авиакомпания решила подарить Ульяне сертификат на билеты в любую точку мира и обратно. 

Мама Ульяны Юлия говорит, что дочь хочет лететь именно в Лапландию. 

«Когда полетим, ещё не решили, так как бронь жилья в праздники — это сложная задача (всё занято или очень дорого). Будем считать и думать. Мы не знали о таком сюрпризе. Реальное чудо», — написала Юлия Пименова в Facebook.

Идея поехать в Лапландию у Ульяны появилась в прошлом году. Она захотела проверить, настоящий ли Санта-Клаус, и стала собирать деньги в копилку. В октябре мама Ульяны создала страницу «Сырник для Санты» в соцсети. Историю Ульяны рассказали журналисты центральных каналов. 

Деревня Санта-Клауса (Йоулупукки) расположена в провинции Лапландия на севере Финляндии. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 