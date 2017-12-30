Пострадавшая в аварии на Сумской Жанна Власенко восстанавливается после ДТП

В ДТП она получила травму таза и повреждение головного мозга.

«Я держал её за руку, но реакции с её стороны не было, конечно», — в интервью «СТБ» вспоминает дни, когда Жанна была в медикаментозном сне, её супруг Владимир.

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«У неё было шесть нарушений — и просто штрафы, — рассуждает о водителе Lexus Жанна Власенко. — Я не знаю, знали её родители об этих нарушениях или не знали, но вот седьмое нарушение понесло шесть жертв и пять пострадавших».

После выписки Жанна проходит реабилитацию и готовится к рождению дочери.

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