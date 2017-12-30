Синоптики рассказали о погоде в первый день нового года

Ближайшие сутки в Украине сохранится влажная погода, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных, западных и северных областях местами ожидается небольшой мокрый снег, на остальной территории страны день пройдет без осадков. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на Правобережье на южный, 5-10 м/с, днем на западе порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе до 5° мороза, днем 0-6° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-4° мороза.

В понедельник, 1 января, синоптики не прогнозируют существенных осадков. Лишь ночью в восточных областях и Приазовье возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 2-7° тепла, на юге и Прикарпатье до 10° тепла.

Агентство Телевидения Новости