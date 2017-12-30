Три нокдауна и нокаут

В японском городе Йокогама чемпион мира по боксу по версии WBO в суперлегком весе японец Наоя Иноуэ сокрушил своего соперника француза Яоана Бойо.

Иноуэ отправлял Бойо в нокдауны один раз в первом раунде, два раза - в третьем, после чего окончательно добил.

Рефери остановил бой и приобнял корчившегося от боли Бойо, когда до конца третьего раунда оставалась 1 минута и 20 секунд.

У 24-летнего Иноуэ это был 15-й поединок на профессиональном ринге, в котором он одержал 15-ю победу, при этом 13-ю - нокаутом.





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