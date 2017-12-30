Cерена Уильямс провела первый матч после рождения в сентябре дочери

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс в сентябре этого года стала мамой, родив дочь Алексис Олимпию Оганян. В последний раз Уильямс играла на профессиональном уровне 11 месяцев назад - на Открытом чемпионате Австралии-2017, будучи же беременной.

И, вот, сегодня, Серена вернулась в большой теннис.

В Абу-Даби она провела предсезонный выставочный матч против Алены Отсапенко из Латвии.

Матч продолжался 1 час 7 минут и завершился поражением Уильямс - 2:6, 6:3, 5:10.





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