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Футболист потерял сознание после столкновения головами

Футболист потерял сознание после столкновения головами

Матч 21-го тура английской Премьер-Лиги между "Манчестером Юнайтед" и "Саутгемптоном" оказался омрачен тяжелейшей травмой бельгийского футболиста "МЮ" Ромелу Лукаку.

На 8-й минуте этого матча Лукаку боролся за верховой мяч с игроком "Саутгемптона" Уэсли Худтом.

Футболисты столкнулись головами. При этом Худт угодил своей головой в затылок Лукаку.

Лукаку потерял сознание. С поля его вынесли с кислородной маской на лице.

 

 

 


Агентство Телевидения Новости

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