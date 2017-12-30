Футболист потерял сознание после столкновения головами

Матч 21-го тура английской Премьер-Лиги между "Манчестером Юнайтед" и "Саутгемптоном" оказался омрачен тяжелейшей травмой бельгийского футболиста "МЮ" Ромелу Лукаку.

На 8-й минуте этого матча Лукаку боролся за верховой мяч с игроком "Саутгемптона" Уэсли Худтом.

Футболисты столкнулись головами. При этом Худт угодил своей головой в затылок Лукаку.

Лукаку потерял сознание. С поля его вынесли с кислородной маской на лице.





Агентство Телевидения Новости