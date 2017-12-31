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Житель Якутии вылепил из навоза символ 2018 года

Житель Якутии вылепил из навоза символ 2018 года

Житель Якутии Михаил Боппосов создал из навоза символ 2018 года - собачью упряжку.

Об этом сообщает местное издание News.Ykt.Ru.

Боппосов отметил, что внутреннее убранство урасы (якутского шалаша - ред.), расположенной рядом с упряжкой, тоже из навоза. Композиция находится в центре села.

Издание отмечает, что Боппосов получил известность благодаря своему увлечению – лепке из навоза символов наступающего года. Он уже лепил змею, коз, обезьян и петуха.

Агентство Телевидения Новости

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