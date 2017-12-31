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Cвитолина проведет первый матч в 2018 году 1 января в 3 часа ночи по киевскому времени

Cвитолина проведет первый матч в 2018 году 1 января в 3 часа ночи по киевскому времени

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, готовится к старту в своем первом турнире нового сезона Brisbane International в Австралии.

Согласно появившемуся расписанию, Свитолина, посеянная в Брисбене под 3-м номером, выйдет на корт 1 января в 11 часов утра по местному времени. В Украине это будет 3 часа новогодней ночи.

Соперница Свитолиной по первому раунду испанка Карла Суарес-Наварро.

Агентство Телевидения Новости

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