Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:28
Просмотров: 265

В США частично замерз Ниагарский водопад

В США частично замерз Ниагарский водопад

В Соединенных Штатах Америки температура воздуха опустилась до минус 12 градусов, из-за чего частично замерз Ниагарский водопад.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

Морозная погода в новогоднюю ночь прогнозируется в большей части США к востоку от Скалистых гор. Рекордные низкие температуры ожидаются на американском Среднем Западе. В Нью-Йорке похолодает до минус 12 градусов, из-за ветра такая погода будет казаться еще холоднее.

Понижение температуры привело к частичному замерзанию Ниагарского водопада, что находится в американском штате Нью-Йорк и канадском Онтарио.

"Пробирающийся до костей холод умудрился частично заморозить гигантский Ниагарский водопад, превратив аттракцион в замерзший, блестящий рай", - говорится в сообщении

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 