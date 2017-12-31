Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:57
Просмотров: 115

Жительнице США по ошибке насчитали более $280 млрд в качестве платежей за электричество

Американке Мэри Хоромански, проживающей в городе Эри (штат Пенсильвания, США), пришел ошибочный счет за электричество в размере $284 млрд, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"У меня глаза полезли на лоб. Мы зажигали рождественские огни, и я подумала, не зажгли ли мы их неправильно", - приводит Би-би-си слова Хоромански.

Согласно квитанции, она должна была погасить долг до ноября 2018 года. Первый платеж приходился на декабрь 2017 года и составлял более $28 тыс.

Позднее Хоромански удалось доказать электрической компании, что она должна ей куда меньшую сумму. После признания компанией ошибки выяснилось, что женщина должна заплатить примерно $284.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 