Жительнице США по ошибке насчитали более $280 млрд в качестве платежей за электричество

Американке Мэри Хоромански, проживающей в городе Эри (штат Пенсильвания, США), пришел ошибочный счет за электричество в размере $284 млрд, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"У меня глаза полезли на лоб. Мы зажигали рождественские огни, и я подумала, не зажгли ли мы их неправильно", - приводит Би-би-си слова Хоромански.

Согласно квитанции, она должна была погасить долг до ноября 2018 года. Первый платеж приходился на декабрь 2017 года и составлял более $28 тыс.

Позднее Хоромански удалось доказать электрической компании, что она должна ей куда меньшую сумму. После признания компанией ошибки выяснилось, что женщина должна заплатить примерно $284.

Агентство Телевидения Новости