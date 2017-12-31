Первыми соперниками сборной Украины по футболу в 2018 году станут дыа участника предстоящего чемпионата мира

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился последними новостями, связанными с переговорами по поводу соперников сине-желтых в первых спаррингах 2018 года. В конце марта украинцы намерены провести два контрольных матча.

"Все идет к тому, что мы начнем год встречами с Японией и Саудовской Аравией", — сказал Шевченко, — "Насколько мне известно, контракт с японцами уже находится в ФФУ, а второй договор должны прислать в самом начале года. После того, как все формальности будут улажены, станет известно место проведения этих поединков. Точно могу сказать, что пройдут они в Европе. Как тренера подбор соперников меня вполне устраивает, ведь обе команды стали участниками чемпионата мира".

Агентство Телевидения Новости