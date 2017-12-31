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Подлый удар локтем, оставшийся без внимания арбитра

Подлый удар локтем, оставшийся без внимания арбитра

Футбольная ассоциация Англии собирается наказать футболиста за грубость и подлость.

Речь идет о защитнике «Манчестера Юнайтед» Эшли Янга.

Футбольная ассоциация Англии обвиняет Янга в жестком поведении за инцидент, в котором он ударил локтем в живот полузащитника «Саутгемптона» Душана Тадича.

Арбитр той встречи не увидел произошедшее и не зафиксировал нарушение во время матча.

Тем не менее, этот момент будет рассмотрен отдельно, и Янга. судя по всему, дисквалифицируют.


Агентство Телевидения Новости

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