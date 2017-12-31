Новый год уже наступил для трех стран

Островное государство Республика Кирибати, которая входит в состав островов Рождества и расположена в Тихом океане, уже встретила 2018. Второй стала Новая Зеландия. 2018 в стране наступил тогда, когда в Украине было 13:00 31-го декабря.

Следующей Новый год встретила Австралия. Там 2018 наступил, когда в Украине было 15:00. В Сиднее праздник отметили зрелищным салютом.

После Австралии празднования отправится в Азии, Европы, Африки и Америки. Последним в 2018-й год войдет американский остров Самоа. Там 2018 наступит тогда, когда в Киеве будет 13:00 1 января. Примечательно, что страна находится лишь в нескольких сотнях миль от Кирибати.

Агентство Телевидения Новости