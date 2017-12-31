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В Кении произошло ужасное ДТП с 36 погибшими

В Кении произошло ужасное ДТП с 36 погибшими

36 человек погибли на западе Кении во время столкновения автобуса и грузовика, сообщает Daily Nation.

Отмечается, что авария произошла в ночь на воскресенье, 31 декабря. Автобус, перевозивший людей, на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

На месте погибли 28 пассажиров автобуса, водитель грузовика и его пассажир. Позже еще шестеро, среди которых трое детей, скончались в больнице. По последним данным всего погибло 36 человек.

Агентство Телевидения Новости

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