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В США из-за воробья прервали рейс самолета

В США из-за воробья прервали рейс самолета

Самолет американской авиакомпании Delta Air Lines прервал полет и вернулся в аэропорт из-за обнаруженного в кабине пилота воробья.

Об этом сообщил телеканал FOX5.

Авиалайнер должен был вылететь из Детройта в Атланту, однако еще в аэропорту на борту самолета была замечена птица. После неудачных попыток найти ее и поймать, экипаж принял решение поднять самолет в воздух.

Спустя время воробья снова обнаружили в кабине пилота, и капитан решил вернуться в Детройд, чтобы не подвергать пассажиров опасности.

Уже в аэропорту, после того как из самолета высадили всех пассажиров, птицу все-таки поймали и отпустили на волю.

Агентство Телевидения Новости

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