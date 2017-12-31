Рождение ёлочной игрушки: фоторепортаж

Небольшую фабрику ёлочных игрушек, где работают около 40 человек, местный предприниматель Агван Енгоян создал 15 лет назад.

— В своё время в нашем районе работал Купянский литейный завод, на котором был цех ёлочных игрушек. Сотрудников КЛЗ посылали изучать технологии на Лисичанскую фабрику ёлочных украшений. В начале 2000-х завод остановился, а специалисты остались, — вспоминает супруга бизнесмена Татьяна Коваленко. — Муж ездил к каждому из них домой и приглашал на работу. Так собрал коллектив. Нашёл помещение — здание без окон и дверей, отремонтировал. Затем завёз туда необходимое оборудование и 2 августа 2002 года наше предприятие заработало.

В год компания «Артан-Калор» производит 600-700 тысяч новогодних украшений. Ёлочные игрушки ручной работы можно купить в супермаркетах Харькова, Киева, Одессы, Запорожья, Черкасс и Полтавы. Тех, кому интересно, как создают новогодние украшения, мастера приглашают в Купянск на экскурсию.

— К нам чаще всего приезжают школьники. За основу нашей истории мы взяли сказку «Огонь, вода и медные трубы». Ведь на нашем производстве тоже используются сила огня, воды и медные трубы, — говорит технолог с 40-летним опытом Людмила Федикович. — Идёмте, я вам всё покажу.

Выдувание стеклянных шаро

Самый ответственный и трудоёмкий этап производства рождественских украшений — выдувание стеклянных шаров и верхушек. Для шара диаметром 80 мм мастера берут стеклянную трубку диаметром 28 мм. Верхушки выдувают из трубок диаметром 24 мм. Стеклянные заготовки закупают на Полтавском заводе медстекла.

Стеклодувы работают на специальных горелках, через которые подаются газ и воздух. Температура плавления стекла — 600 градусов по Цельсию. Разогретую на пламени трубку растягивают. Один конец запаивают, а серединку разогревают. Чтобы выдуть шар, пока заготовка не застыла, у мастера есть 3-4 минуты.

Опытные стеклодувы на глаз определяют размер игрушки. Но на столах рядом с ними есть специальные кольца, с помощью которых можно проверить диаметр шарика. Одни мастера выдувают шары диаметром 40, 65 и 80 мм, другие занимаются только шарами 100 мм. Самое сложное — выдувать верхушки. Не каждый работник справится с такой задачей. Высший пилотаж — те, кто специализируются на выдувании фигурок — снеговиков, куколок и цветочков.

За восемь часов смены опытный стеклодув может выдуть 300 шаров диаметром 65 мм или 100-180 шаров диаметром 100 мм. Количество зависит от того, насколько быстро и качественно работает мастер. В день четверо стеклодувов выдувают на фабрике в Купянске около 1000 шаров.

Отдел технического контроля

Стеклодувы передают продукцию сотрудникам отдела технического контроля (ОТК). Здесь проверяют качество. Изделие должно соответствовать ГОСТу (ГСТУ 1724-92). Сотрудники ОТК смотрят: нет ли на изделии пузырей диаметром более 1 мм, проверяют диаметр шара, форму по образцу-эталону. Каждую игрушку также испытывают на прочность, дважды постукивая по ней.

Участок металлизации

Здесь прозрачный стеклянный шарик превращается в зеркальный. Работник участка металлизации впрыскивает серебряный раствор в середину изделия. Реакция происходит при температуре 70 градусов по Цельсию. После чего шар нужно встряхнуть, чтобы раствор равномерно распределился по его внутренней поверхности, и опустить в теплую воду (+40°С). После серебрения изделия ещё раз проходят проверку. Мастер просвечивает шары лампой — в тех местах, куда не попал раствор, образуется чернота. Отбракованные шары отправляют на переработку.

Цех окунки

В цехе окунки шары покрывают цветным лаком или краской. Специалист берёт в руки сразу несколько шаров и опускает их в ёмкость с краской. Затем изделия помещают в специальный барабан на сушку. После того, как шары высохнут, их отправляют дальше по маршрутному листу.

Обрезка

На этом этапе обрезают «усик» — шару при помощи специального алмазного диска отсекают его стеклянный хвост. При этом сотрудник не дорезает 1 см до начала окружности шара, чтобы надеть колпачок — золотистую коронку. Верхушки не обрезаются. Снизу эти изделия запаивают горелкой.

Декор

Заключительный этап — самый творческий. Сначала над игрушками работают дизайнеры. Каждый год они разрабатывают 200-300 вариантов новых изображений. После того, как картинки отберут и утвердят, их задача — перенести на шар образец рисунка и разъяснить художникам технологию работы.

Если изделие матовое, на нём эффектно смотрится глянцевый рисунок. И наоборот, если шар глянцевый, то лучше рисовать матовыми красками. Как только рисунок полностью прорисован, тоненькой кисточкой обводятся его контуры. Некоторые шары присыпают радужными блестками (глиттером), бульонками. Игрушки украшают бисером и лентами. Затем шары обметают кисточкой, чтобы убрать лишнюю присыпку, и укладывают в коробки.

— Всегда популярностью пользуются шары с изображением животных из Китайского гороскопа. В этом году — это собаки. Также сейчас в моде прозрачные необычно украшенные стеклянные шары — люди ходят видеть, что это действительно стекло, а не пластик, — объясняет дизайнер Татьяна Рябухина.

Ёлка, украшенная такими шарами, заняла в этом году на Международной выставке новогодней продукции в Киеве третье место. «Идея ёлки-бабочки родилась спонтанно. Каркас дерева сделали из шишек, а потом украсили его прозрачными шарами, — рассказывает дизайнер. — Предпочтение таким украшениям сегодня отдают не только эксперты, но и покупатели. Всё чаще наши клиенты хотят наборы, выдержанные в единой стиле, как принято в Европе, а не просто яркие шары».

Готовые изделия работники склада упаковывают по отдельности в бумагу, а между каждым рядом шаров прокладывают пузырчатую пленку. 70% продукции идёт на экспорт, а 30% продаётся в Украине.

С Новым годом!

Фото: Павел Пахоменко

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