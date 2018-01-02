3300 человек прошли биометрический контроль при въезде в Украину

1 января биометрический контроль при въезде в Украину прошли 3 тыс. 300 иностранцев, их них около 1 тыс. 900 человек - граждане Российской Федерации.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из той категории, которая подлежит этому биометрическому контролю, из них почти 1 900 - граждане РФ. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют", - сказал он.

Напомним, 1 января 2018 года на границе Украины начала работу система фиксации биометрических данных.

Под обязательную фиксацию отпечатков пяти пальцев правой руки подпадают граждане 70 государств, в том числе России, отнесенные к рисковой категории. Но потребовать отпечатки могут и у других иностранцев - по результатам анализа и оценки рисков.

При повторном пересечении границы будут проводить сверку данных. В случае несовпадения человека отправят на дополнительный контроль для выяснения обстоятельств.

Агентство Телевидения Новости