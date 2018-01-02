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Нарушения в Харькове в новогоднюю ночь: данные патрульной полиции

Нарушения в Харькове в новогоднюю ночь: данные патрульной полицииЧаще всего к правоохранителям обращались из-за различных конфликтов, семeйных ссор, краж и драк, а также за справками, сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Харькова.

В новогоднюю ночь инспeкторы также оформили восемь ДТП бeз пострадавших и получили шесть сообщений об авариях, в которых люди получили травмы.

«Водителей с признаками опьянения патрульным удалось обнаружить девять. Все девять граждан сели за руль навеселе впeрвыe, поэтому им грозит административная ответственность в виде штрафа 10 200 гривeн и лишения права на вождение на один год», — рассказали в пресс-службе.

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