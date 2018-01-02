Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:48
Просмотров: 61

В Украине начали действовать льготы на ввоз электромобилей

В Украине начали действовать льготы на ввоз электромобилей

С 1 января при ввозе новых и подержанных электромобилей в Украину отменяется уплата акциза и налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом говорится в законе 2245-VIII о внесении изменений в Налоговый кодекс.

В частности, транспортные средства, которые оснащены исключительно электрическими двигателями, освободили от налогообложения акцизным налогом операции по ввозу на таможенную территорию Украины.

В то же время, лишены льгот по НДС услуги электротакси, а также аренды, проката и лизинга электромобилей, но освобождены от НДС и акциза на 2018 год отечественные электромобили.

Отметим, что, согласно данным Государственной фискальной службы (ГФС), за 11 месяцев 2017 года (январь-ноябрь) импорт электромобилей в Украину превысил прошлогодний показатель на 13%.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 