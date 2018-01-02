В Украине появился Дорожный фонд

С 1 января 2018 года начинает свою работу государственный дорожный фонд в составе специального фонда государственного бюджета. Соответствующий закон был принят еще в 2016 году, но запуск фонда тогда решили отложить.

"Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году - это почти 33 млрд гривен плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей больше 14 млрд гривен", - заявил по этому поводу в фейсбуке министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, с 1 января "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тыс. км автодорог, другие 120 тыс. км передаются на областной уровень с гарантированным финансированием из дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

В Дорожный фонд пойдет акцизный налог с произведенных в Украине и ввезенных на ее таможенную территорию подакцизных нефтепродуктов и транспортных средств; ввозная пошлина на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним; платы за проезд по автомобильным дорогам; концессионных платежей.

60% средств государственного дорожного фонда будут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования госзначения, 35% - на дороги местного значения, 5% - на финансирование безопасности дорожного движения.

Агентство Телевидения Новости