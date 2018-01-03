ДТП на Сумской: Дронов подал ещё одну апелляцию

Апелляционный суд Харьковской области 4 января рассмотрит апелляционную жалобу Геннадия Дронова на постановление Киевского районного суда от 13 декабря, которым ему продлили срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе Апелляционного суда.

«Постановлением следственного судьи Киевского районного суда Харькова Муратовой С.А. подозреваемому Геннадию Дронову продлен срок содержания под стражей в Харьковской учреждении исполнения наказаний (№ 27) в пределах срока досудебного расследования на 60 (шестьдесят) дней до 10 февраля 2018 года включительно, без права внесения залога», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате столкновения Volkswagen и Lexus на перекрёстке улицы Сумской и переулка Мечникова 18 октября погибли шесть пешеходов (пять из них — на месте ДТП, один человек — в больнице), ещё пять человек получили травмы. Подозреваемая в аварии Алёна Зайцева арестована. Второй участник ДТП Геннадий Дронов поначалу находился в статусе свидетеля. 6 ноября ему предъявили подозрение по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения. 8 ноября Дронова также арестовали.

После аварии стало известно, что за два года вождения Зайцева совершила шесть админнарушений. Полиция обещала проверить, как водитель получила права. В отношении автошколы, где она училась, открыто уголовное производство по статье «Служебная халатность».

13 декабря стало известно, что срок досудебного расследования продлён до 14 февраля. В то же время Киевский райсуд Харькова продлил срок действия меры пресечения и Зайцевой, и Дронову. Зайцева не обжалует меру пресечения и признаёт вину. Защита Дронова дважды просила отпустить водителя Volkswagen из-под стражи, учитывая состояние здоровья, но суд ходатайства адвоката не удовлетворил.

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