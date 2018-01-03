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Игровую зависимость признают психическим расстройством

Игровую зависимость признают психическим расстройством

Пристрастие к играм - в том числе и компьютерным - впервые будет официально признано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как психическое расстройство.

ВОЗ включит "игровое расстройство" в свое 11-е издание нормативного документа "Международная статистическая классификация болезней" (ICD), передает Русская служба Би-би-си.

Черновой вариант документа описывает это состояние как навязчивую и регулярно возникающую потребность в игре, настолько острую, что она "превосходит по важности прочие жизненные интересы".

Некоторые страны уже рассматривают игровое расстройство как серьезную проблему для здравоохранения, и во многих из них - в частности, в Британии - существуют частные клиники для такого рода пациентов.

Последнее издание справочника ВОЗ "Международная статистическая классификация болезней" датируется 1992 годом, а в начавшемся 2018 году должен быть опубликован его пересмотренный и дополненный вариант.

В новом издании будет указано, что для постановки подобного диагноза нездоровая игровая зависимость должна наблюдаться в течение по меньшей мере 12 месяцев, однако этот период может быть меньше, "если симптомы сильно выражены".

Агентство Телевидения Новости

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