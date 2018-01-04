В Харькове ревизора-инспектора налоговой задержали на взятке

Сумма взятки — 250 тысяч гривен, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Задержанный — главный государственный ревизор-инспектор управления аудита главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.

По информации следствия, деньги он требовал у директора предприятия, которое занималось внешнеэкономической деятельностью, — чтобы уменьшить штраф по результатам плановой проверки.

Как уточнили в пресс-службе СБУ, мужчину задержали во время получения всей суммы взятки.

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