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В Харькове на Рымарской искали взрывчатку

В Харькове на Рымарской искали взрывчатку

Накануне в полицию поступило сообщение о подозрительном чемодане, обнаруженном  на улице Рымарской в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выехали  следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники и кинологи.

При осмотре никаких взрывных устройств или опасных веществ  правоохранители не обнаружили.

Правоохранители установили, что обнаруженный подозрительный предмет опасности не представляет.

В чемодане, брошенном неизвестным на улице Рымарской, полицейские нашли несколько пар обуви.

Агентство Телевидения Новости

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