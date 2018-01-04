В Харькове на Рымарской искали взрывчатку

Накануне в полицию поступило сообщение о подозрительном чемодане, обнаруженном на улице Рымарской в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники и кинологи.

При осмотре никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Правоохранители установили, что обнаруженный подозрительный предмет опасности не представляет.

В чемодане, брошенном неизвестным на улице Рымарской, полицейские нашли несколько пар обуви.

Агентство Телевидения Новости