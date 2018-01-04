В Харьковской области женщина пыталась убить своего начальника

В Кегичевском районе женщина чуть не зарезала руководителя агрофирмы, когда пришла увольняться, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В конце декабря к руководителю агрофирмы пришла 36-летняя сотрудница. Она хотела уволиться и требовала заплатить ей деньги.

Мужчина стал звонить в бухгалтерию, но женщина ударила его ножом в шею.

Полицейские задержали нападавшую. Правоохранители установили, что женщина была ранее судима.

Потерпевший находится в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 п. 13 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Агентство Телевидения Новости