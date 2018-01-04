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Пожар в Слободском районе: погибли двое мужчин

Пожар в Слободском районе: погибли двое мужчин

3 января в 20:30 спасатели получили сообщение о пожаре в жилой пятиэтажке на пр. Героев Сталинграда, 173 в Слободском районе Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели при проведении разведки пожара установили, что пожар происходил в квартире на пятом этаже, дым из нее просачивался сквозь входные двери на лестничную клетку и начал попадать в соседние квартиры.

Спасатели  вывели находившихся в квартирах жильцов на свежий воздух. Всего  эвакуировали из опасной зоны 4 человека.

Пламя успело распространиться на площадь 10 кв.м. в одной из комнат, где горели мебель и домашние вещи.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 2-х погибших мужчин: хозяина дома, 1974 года рождения, и его товарища, личность которого устанавливают. Он находился в очаге пожара, хозяин - в соседней комнате.

В 20:50 пожар локализовали, в 21:17 ликвидировали полностью.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости

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