В Харькове в многоэтажном доме взорвалась граната — погиб мужчина

Взрыв произошёл сегодня около полуночи в 10-этажном доме на улице Петра Свинаренко, сообщается в оперативной сводке происшествий на сайте Харьковской обладминистрации. В кухне на третьем этаже взорвалась граната. Погиб 38-летний мужчина, его жена и дети не пострадали — они были в соседней комнате.

Как уточнил первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, семья арендовала квартиру. По предварительным данным, мужчина уронил гранату на пол.

«Местный житель, 1979 г.р., по имеющейся информации — руководитель пансионата для престарелых, неоднократно в качестве волонтёра выезжал в зону АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время неосторожного обращения уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась», — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Недбале поводженння зі зброєю та вибуховими пристроями, які знаходяться в незаконному обігу, продовжують щодня забирати ...

Опубликовано Вячеславом Аброськиным 5 января 2018 г.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, открыто уголовное производство по двум статьям: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

По данным полиции, мужчина жил в квартире с женой и тремя детьми.

С начала 2017 года в Харьковской области произошло три взрыва гранат, в результате которых погибли люди. В двух случаях — на улице Фейербаха в Харькове и в посёлке Орельки Лозовского района области— это произошло по неосторожности, в одном — основной версией было самоубийство.

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