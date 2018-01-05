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Харьковские патрульные посетили детей-переселенцев в модульном городке

Харьковские патрульные посетили детей-переселенцев в модульном городкеЭто уже не первый визит правоохранителей в модульный городок для переселенцев — они уже были здесь накануне Нового года и обещали приехать снова во время зимних каникул, сообщают в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.

В этот раз патрульные привезли игрушки, книги «Личная безопасность ребенка» и памятки. Правоохранители также рассказали детям, как вести себя, чтобы не попасть в неприятности.

Прошлой весной в модульном городке для переселенцев в Харькове произошло ЧП: на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота. Подросток погиб.

В декабре в модульном городке в Днепропетровской области произошёл пожар, погиб двухлетний мальчик. В харьковском модульном городке после этого инцидента провели противопожарные учения.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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