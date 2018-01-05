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Украинского пилота убило дверью частного самолета

Украинского пилота убило дверью частного самолета

Происшествие произошло в Финляндии.

Пилот частного самолета «Gulfstream G150» погиб в аэропорту Киттиля на севере Финляндии после того, как по нему ударили входные двери воздушного судна.

Об этом сообщает Fontanka.fi со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел накануне, 4 января в 16.00 по местному времени. Детали трагедии не сообщают.

«Входная дверь ударила по нему (пилоту - прим.) Таким образом, он скончался на месте», - цитируют СМИ сообщение местной полиции.

По предварительным данным, самолет принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, он находится в лизинге в Украине.

В Киттиля самолет привез пассажиров из Москвы. Планировалось, что следующим пунктом назначения станет Екатеринбург. 

Агентство Телевидения Новости

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